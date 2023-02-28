«Скоро все равно все будем на фронте». Фанаты «Зенита» больше не хотят ходить на футбол из-за Fan ID

Фото: Иван Водопьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Матч «Зенит» — «Пари НН» 4 марта пройдет без Виража: фанаты, как и обещали, не стали оформлять Fan ID. Некоторые из них рассказали «Фонтанке», чем они будут заниматься теперь и как относятся к тем, кто все-таки оформил себе паспорт болельщика.



Фанаты «Зенита» от своих принципов решили не отступать: Вираж по-прежнему не планирует оформлять Fan ID для посещения матчей РПЛ, из-за чего 4 марта на первой официальной игре 2023 года против «Пари НН» на «Газпром Арене» будет непривычно тихо. Есть болельщики, которые к фанатам себя не причисляют, но на счету которых не один десяток лет активного боления и сотни выездов вместе с теми же фанатами. Некоторые из них все-таки оформили Fan ID и сразу были названы предателями.



Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года. На некоторых стадионах введение системы паспортов болельщика было решено отложить до 2023 года. В эту категорию попала и «Газпром Арена» в Петербурге. Фанаты «Зенита» поддержали всеобщий бойкот Fan ID, однако до конца прошлого года продолжали ходить на матчи в Петербурге и поддерживать команду. Параллельно они ярко демонстрировали свое отношение к нововведениям.



После «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября на стадионе «Лужники» (Москва) в официальном канале фанатского объединения «Ландскрона» написали: «Вот и все. РПЛ, давай, прощай!» Никто из Виража покупать абонемент на фанатскую трибуну не собирался. Как заявил «Фонтанке» один из фанатов по имени Павел, за зиму менять свое решение никто с Виража не надумал.

— Все настоящие фанаты уже высказались на эту тему — оформлять Fan ID никто не будет, — подчеркнул он. — Потому что это западло. Ничего нового. Будем всячески унижать тех, кто решит его оформить. Типа Локтионова (известный болельщик «Зенита», на счету которого 14 «золотых» сезонов, то есть он посетил все игры сезона, включая выездные. — Прим. ред.). Насколько я знаю, все настоящие фанаты после матча с «Торпедо» у себя в соцсетях написали «Прощай, РПЛ». Лично я будут смотреть футбол по телевизору. Чем будем заниматься теперь? Скоро все мы будем на фронте. Там есть чем заняться.



Отметим, что в прошлом году действительно был организован батальон «Эспаньола», собранный в основном из футбольных фанатов, в числе которых были и петербуржцы. С двумя из них, Андреем (Огнеборцем) Раховым и Андреем Ковалишиным, попрощались на прошлой неделе — они погибли под Угледаром.



Мы поговорили с Михаилом Локтионовым, которого упоминал Павел. Он сразу отметил, что хоть и болеет за «Зенит» уже почти 43 года, идет на 15 «золотой» сезон, и во время выездных матчей часто находится на гостевой трибуне с фанатами, к фанатам себя не относит. Он признался, что оформил Fan ID, хотя и считает его злом.



— Начнем с того, что я не фанат и всегда это подчеркивал, — отметил он. — «Зенит» для меня — это большая часть моей жизни. Fan ID я, конечно же, считаю злом. До его появления тебе тоже могли по решению суда запретить посещать стадион, но там по крайней мере была возможность что-то попытаться доказать в суде. А тут тебя могут лишить футбола вообще без объяснения причин. Но из двух зол я выбрал меньшее.

По словам Михаила, он знает много болельщиков старшего возраста, которые, как и он, оформили Fan ID. Позицию Виража он понимает, но сам не собирается отказываться от поддержки любимой команды.



— Мне горько, что больше на матчах не будет Виража, — отметил Локтионов. — Потому что атмосфера теперь будет совершенно другая. Точнее, ее не будет совсем. Как это будет выглядеть, мы уже видели. Десятки тысяч обычных болельщиков не смогли заменить Вираж. Насколько я знаю, некоторым решение о бойкоте далось очень тяжело, но они последовали вслед за всеми, так как они часть этого сообщества.

О том, что он оформил Fan ID, Михаил рассказал у себя в соцсетях, за что ему уже пришлось выслушать в свой адрес много неприятных вещей.



— Меня даже удалили из статистики фанатов на «Ландскроне», — отметил Локтионов. — В общем, предали анафеме. Угрозы физической расправы тоже были, но пока только на словах. Конечно, у меня много товарищей и знакомых с Виража. Мне тут кто-то заявил: «Ты нас предал». На это я сказал: «Я никогда никому и ничего не обещал. Предать я могу Родину, маму и жену, больше никого».



Тем временем «Зенит» уже приготовился к уходу фанатов. С официального сайта клуба исчезло обозначение секторов Виража, а за 90 рублей по клубной карте предлагается купить билеты пока на один из уже бывших фанатских секторов. Фанаты незамедлительно отреагировали на маркетинговый ход.



По фанатским соцсетям в феврале разошлись скриншоты из студенческих пабликов во «ВКонтакте», где предлагался легкий способ заработать 500 рублей: всего-то надо прийти на матч и поскандировать кричалки в поддержку «Зенита».



Впрочем, скорее всего, это просто чья-то злая шутка.

Так или иначе, по данным портала госуслуг Санкт-Петербурга, на 20 февраля 2023 года в городских МФЦ было оформлено 27 480 карт. Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в первой части сезона 2022/23 составила 34 029 . Понятно, что ни о каких аншлагах пока и речи быть не может. Кроме того, из-за отсутствия Виража матчи будут проходить в камерной обстановке. Зато, видимо, максимально безопасно.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

