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    Под звук сирен. В Петербурге попрощались с бывшими пожарными и фанатами, погибшими на спецоперации

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    3 комментария
    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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    В пожарной части № 21 в Петербурге прошла траурная церемония с Андреем (Огнеборцем) Раховым и Андреем Ковалишиным, погибшими в ДНР. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», проводить их в последний путь пришло несколько сотен человек.

    Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

    Оба погибших были сотрудниками этой части и друзьями. Объединяла их и любовь к футболу – оба были фанатами петербургского «Зенита». Представитель комитета по законности петербургского правительства на церемонии прощания выразил соболезнования близким и друзьям, а затем добавил: «Но судьба-злодейка — они погибли при выполнении задания».

    Замкомандира батальона, где служил Андрей Рахов, заметил, что тот вёл активную общественную деятельность, в том числе помогал близким найти бойцов, с которыми прервалась связь. Родственникам второго пожарного, Андрея Ковалишина, он пообещал помочь с документами и выплатами — на момент смерти его не успели зачислить в батальон.

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    В последний путь Огнеборца и его товарища провожали под звуки пожарных сирен. Катафалки уехали на Серафимовское кладбище в сопровождении пожарных машин.

    О гибели блогера и пожарного Андрея Рахова, известного под псевдонимами Арни и Огнеборец, стало известно 14 февраля. Рахов с мая служил в составе батальона «Восток».

    До начала спецоперации он работал пожарным в Петербурге, исполнял рэп, был организатором спортивного клуба, участником пожарных соревнований, а также футбольным фанатом.

    Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

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    Гость20 Фев 2023 в 14:03
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