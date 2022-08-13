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    Вираж на матче в Петербурге показал, как себя чувствует из-за Fan ID. Судя по перформансу — совсем плохо

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    Болельщики футбольного клуба «Зенит» на стадионе в Петербурге в начале матча с ЦСКА устроили перформанс — судя по баннеру, фанаты таким образом обратились к высшей власти.

    Баннер растянули на вираже 13 августа. На фоне сине-бело-голубого моря зенитовской жизни изображены два силуэта, один из которых, видимо, скончался. На его одежде изображен номер 12 — исторически он закреплен за болельщиками, как 12-й игрок.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Баннер — отсылка к фильму «Достучаться до небес». Название фигурирует в перформансе, но, видимо, речь о том, что болельщиков власти слышать не хотят. Демонстрация сопровождалась исполнением заглавной мелодии из фильма «Реквием по мечте».

    Под тканью оказалось довольно много болельщиков. Однако в фанатских телеграм-каналах отмечают, что плотность обусловлена сокращением секторов виража.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Фанаты, не только петербургского клуба, но и по всей стране, протестуют против так называемого Fan ID. Пока что в пяти городах для прохода на стадион требуют оформить такой документ, но его могут и не дать, не объясняя причин. Fan ID нужен всем, включая сотрудников стадиона.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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