Вираж на матче в Петербурге показал, как себя чувствует из-за Fan ID. Судя по перформансу — совсем плохо

Болельщики футбольного клуба «Зенит» на стадионе в Петербурге в начале матча с ЦСКА устроили перформанс — судя по баннеру, фанаты таким образом обратились к высшей власти.

Баннер растянули на вираже 13 августа. На фоне сине-бело-голубого моря зенитовской жизни изображены два силуэта, один из которых, видимо, скончался. На его одежде изображен номер 12 — исторически он закреплен за болельщиками, как 12-й игрок.