Как в старые добрые времена. «Зенит» в последний раз в сезоне сыграл с фанатами на трибуне

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Матч четвертьфинала стал уникальным по нынешним временам. В отличие от чемпионата РПЛ здесь не нужен Fan ID . Соответственно ожидания и настрой были совершенно иные, чем это обычно бывает перед кубковым матчами.



К Кубку России всегда относились как к не очень обязательному турниру. Тренеры выпускали соответствующие составы, если дело не касалось решающих стадий: полуфинала или финала. Интерес зрителей был соответствующий. Но в этот раз всё было иначе. Отсутствие Fan ID создало ажиотаж перед игрой. Как шутили болельщики, такое ощущение, что паспорт болельщика специально ввели для пиара Кубка.



Разница по сравнению с последними двумя играми на «Газпром Арене» была огромная. Как в старые добрые времена, у гейтов быстро выросли очереди, в которых люди, не привыкшие приходить заранее, стояли и после стартового свистка. Внутри чаши перед игрой включили фирменное световое шоу.

Быстро заполнился и фанатский Вираж. Тут возникла небольшая проблема. Раньше фанатов ограждала специальная решетка, но после решения Виража бойкотировать Fan ID , ее демонтировали, чтобы можно было пустить обычных болельщиков. Понятно, что никто ради одной игры не стал возвращать всё обратно. Для некоторых зрителей такое соседство стало неожиданностью, но фанаты вели себя адекватно.

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перед стартом матча они по традиции устроили грандиозный перформанс со словами из песни Виктора Цоя: «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать».



Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сами фанаты в это время скандировали: «Нам не нужен Fan ID ». Ну, и клубный гимн в исполнении фанатов звучал всё так же впечатляюще. В общем атмосфера была на уровне. Всего же на стадионе собралось 31 087 зрителей — на десять тысяч больше, чем на предыдущей игре.

А вот футболисты «Зенита» расстроили. Семак выпустил с первых минут Александра Васютина, Вячеслава Караваева, Роберта Ренана, Дмитрия Чистякова, Дугласа Сантоса (капитан команды), Вендела, Далера Кузяева, Клаудиньо, Зелимхана Бакаева, Густаво Мантуана, Матео Кассьерру. Петербургский клуб умудрился пропустить уже на 10 секунде. В первой же атаке «Динамо» создало опасный момент. По воротам пробил Муми Нгамалё, мяч угодил в штангу, после чего отрикошетил от голкипера Александра Васютина в ворота — 1:0. «Зенит» побежал отыгрываться.



Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вратарь «Динамо» Игорь Лещук плохо сыграл на выходе и смахнул мяч на Мантуана. Бразилец пробил с отскоком от газона и попал в перекладину.

Еще раз мяч разминулся со штангой на 31 минуте после штрафного у ворот столичного клуба. Клаудиньо вместо подачи отдал поперечный пас в центр. Бакаев по высокой траектории забросил на край штрафной, а Мантуан головой пробил немного неточно.

На 36 минуте «Зенит» сравнял. Вновь Клаудиньо технично пасанул на левый фланг. Дуглас оттуда закрутил мяч в штрафную, где Бакаев головой пробил точно в сетку.

Но под конец тайма чуть не пропустил уже «Зенит». Васютин неудачно сыграл на выходе. Мяч у него за спиной перехватил Саба Сазонов, который пробил головой по пустым воротам, но промахнулся.

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 65 минуте Клаудиньо сбил в штрафной гостей Тюкавина. Судья Евгений Кукуляк даже после просмотра видеоповтора пришел к выводу, что пенальти не было.

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В итоге основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1. Всё решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Динамо» — 5:4. Васютин отразил лишь один удар, а Лещук — два, что и принесло столичной команде победу и выход в полуфинал. А «Зенит», к огромному сожалению, вылетел из дальнейшей борьбы. И дело даже не в Кубке, а в том, что такой атмосферы в этом сезоне на «Газпром Арене» больше не ощутить.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

