Футбол даром. Как спасают посещаемость матчей «Зенита» в эпоху Fan ID

Перед матчем «Зенит» — «Химки» по соцсетям госучреждений массово распространяли бесплатные билеты. В итоге на матч пришло на тысячу человек больше, чем в прошлый раз. Кроме того, появились новые «фанаты», которые по команде пели и скандировали кричалки.

Накануне в подмосковных Химках прошел без преувеличения исторический матч «Торпедо» — «Урал». На игру пришли всего 207 болельщиков: живое воплощение народного названия Fan ID — «фан уйди». На многие матчи Первой и даже Второй лиг посещаемость больше. Хотя есть версия, что организаторы сами виноваты.



— Если с Fan ID пришло 20 тысяч человек на «Зенит», наверное, дело не в «паспорте болельщика», — заявил в интервью «РБ Спорт» бывший игрок «Амкара» Алексей Попов. — Писали, что сгоняли бюджетников? Они ведь тоже могут не прийти. У клуба, конечно, огромный ресурс, но я не знаю, как можно загнать на трибуны 20 тысяч болельщиков. Это всё равно показатель.



В «Зените» действительно основательно подготовились к массовому исходу болельщиков. В клубе сделали, наверное, всё, чтобы совсем не остаться с пустыми трибунами. Впрочем, как «Фонтанка» писала, на том матче с «Пари НН», про который говорил Попов, не всё прошло гладко. Матч начался без традиционного клубного гимна, потому что его некому было петь, а если бы не включенный интершум, игра проходила бы совсем в тишине. Вторая игра на «Газпром Арене» в эпоху Fan ID , «Зенит» — «Химки» прошла не менее интересно.



Перед матчем в редакцию «Фонтанки» стали присылать сообщения о том, что в госучреждениях, спортшколах и студенческих профкомах массово раздают билеты на матч с «Химками». Сообщения об этом выкладывали в официальных группах. Среди них комитет по образованию Петербурга, администрация Кировского района, муниципальное образование Сергиевское, профком РГПУ имени А.И. Герцена и многие другие.

Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Судя по объявлениям, ограничение было только одно: один билет на один паспорт болельщика, который, само собой, необходимо было еще оформить. Но в мобильных пунктах МФЦ у «Газпром Арены» сделать это в день игры можно буквально за 10 минут. Поиск по группам показывает, что никогда раньше в них подобные предложения не публиковались.



— Не секрет, что после введения карты болельщика все клубы без исключения столкнулись с резким падением посещаемости матчей, — прокомментировали эти объявления в пресс-службе клуба. — Поэтому в «Зените» ввели расширенную программу лояльности, снизили цены на билеты, регулярно проводят промоакции и розыгрыши для болельщиков — всё делается в целях популяризации футбола. Конечно, одной из важных мер стало открытие отделения МФЦ у «Газпром Арены», где можно быстро и без лишних хлопот оформить карту болельщика — это сделано совместно с городскими властями для максимального комфорта зрителей. Но помимо активностей, которые инициирует сам клуб, очевидно, что есть и другие — в этом же направлении параллельно работают и профильные городские комитеты — у них своя программа и стимулирующие меры.



Ради справедливости, официально клуб действительно старается сделать всё, чтобы привлечь на трибуны максимальное количество болельщиков. Цены на билеты по-прежнему рекордно низкие. Никогда еще на футбол на «Газпром Арену» нельзя было попасть за 100–200 рублей. По-прежнему действует акция «Обед чемпиона» — бесплатная порция брецель-дога, попкорна и напитка. Ну и масса других развлечений в рамках традиционного «Фан-Променада», который всегда отличал домашний стадион «Зенита» от других российских арен.



Стали заметны изменения и на трибунах. В этот раз клубный гимн на первых минутах матча худо-бедно исполнили. Неожиданно сбоку от виража оказалась группа болельщиков с трубой и барабанами. Они относительно неплохо спели и сыграли — явно репетировали.

Эти же зрителей уже по ходу встречи скандировала кричалки, которые высвечивались на бегущей строке. Попытка поговорить с ними получилась неудачной — общаться новоявленная группа поддержки наотрез отказалась. В какой-то момент к человеку с трубой подошел стюард и попросил сесть. Трубач что-то сказал, куда-то показал и стюард ушел.

Появились на трибунах и новые заводящие.

Ну, а тем временем на поле проходил не совсем типичный матч лидера чемпионата с одним из аутсайдеров. «Химки» после 18 туров шли на предпоследнем, 15 месте, и вряд ли могли на что-то надеяться в игре против «Зенита», но в итоге заставили понервничать команду Сергея Семака.

Петербуржцы могли уже на первых минутах забить пару голов, но вратарь Виталий Гудиев сначала поймал мяч после удара с игры Малкома, а потом вытащил штрафной в исполнении того же бразильца. Вся игра шла на Малкома: партнеры словно специально искали нового русского зенитовца. Есть мнение, что впечатление это было не обманчивым: Малкому надо было срочно догонять полузащитника «Спартака» Квинси Промес в таблице бомбардиров.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, на 15 минуте мяч чуть не залетел в ворота «Зенита». Начудил вратарь «Зенита»: Михаил Кержаков выскочил из штрафной на перехват заброса и промахнулся, мяч перехватил Владимир Хубулов и с большой дистанции пробил по пустым воротам, но не попал в створ.

Игра на Малкома дала результат. Бразилец забил сначала на 19 минуте с передачи Андрея Мостового и на 55-й передачи Кассьерры. Однако потом едва не случилась катастрофа.

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедова сначала сравнял на 75 минуте. На 82 минуте Брайан Идову одним пасом вывел Александр Руденко на удар в штрафную, тот прокинул мимо вратаря, а Кержаков сбил его. В итоге судья Артур Федоров выписал Кержакову желтую карточку и назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал тот же Магомедов. Всё шло к сенсационной ничьей, когда ситуацию для «Зенита» спас Густаво Мантуан, направив головой мяч в ворота «Химок».

