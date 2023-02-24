Путин дал российское гражданство игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо

В «Зените» стало на двух легионеров меньше — бразильцы Малком и Клаудиньо теперь россияне. Соответствующий указ о приеме в гражданство подписал 24 февраля президент РФ Владимир Путин.
Всего в гражданство РФ указом главы государства приняты 34 человека. Клаудиньо в этом списке 26-й, а Малком — 27-й.
21 февраля стало известно, что «Зенит» подал бумаги на получение бразильцами российских паспортов.
Малкому 25 лет. В составе сине-бело-голубых он выступает с 2019 года. В этом сезоне на его счету 15 мячей и 7 голевых передач в 23 играх. Клаудиньо 26 лет. В составе «Зенита» он провел 19 встреч и отметился тремя голами и восемью результативными передачами.