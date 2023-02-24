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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Путин дал российское гражданство игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо

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    В «Зените» стало на двух легионеров меньше — бразильцы Малком и Клаудиньо теперь россияне. Соответствующий указ о приеме в гражданство подписал 24 февраля президент РФ Владимир Путин.

    Фото: ФК «Зенит»
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    Всего в гражданство РФ указом главы государства приняты 34 человека. Клаудиньо в этом списке 26-й, а Малком — 27-й.

    21 февраля стало известно, что «Зенит» подал бумаги на получение бразильцами российских паспортов.

    Малкому 25 лет. В составе сине-бело-голубых он выступает с 2019 года. В этом сезоне на его счету 15 мячей и 7 голевых передач в 23 играх. Клаудиньо 26 лет. В составе «Зенита» он провел 19 встреч и отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

    Фото: ФК «Зенит»

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    Комментарии 29

    Гость24 Фев 2023 в 18:23
    Прям, умора !
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