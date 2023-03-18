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    Семью из Екатеринбурга не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у грудничка

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    Екатеринбуржца Илью Максименюка не пустили на «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его семимесячного сына нет Fan ID. Мужчина пришел на футбол со своей семьей: с женой, двумя дочками 4 и 5 лет и с грудничком. Паспорт болельщика получили все, кроме младшего сына. Мысль о том, что и ему нужно делать карту, Максиму в голову не пришла. Об этом 18 марта пишет Е1.

    «Мы где-то прочитали, что до двух лет карта не нужна. На входе оказывается, что нужна. Но что за бред? «Госуслуги» даже мою фотографию приняли раза с десятого, а младенца-то и сфотографировать толком не получается», — объяснил Максим.

    Он рассказал, как они мерзли на улице под пронизывающим ветром, а их отправляли в МФЦ.

    «Получается, я теперь не смогу провести время с семьей на стадионе, пока сын не вырастет? Позор, Fan ID — убийца футбола!» — отметил болельщик.

    В «Екатеринбург Арене» журналистам подтвердили информацию о том, что по закону карта болельщика должна быть оформлена на всех детей, вне зависимости от возраста.

    С начала 2023 года посещать матчи РПЛ могут только те, у кого есть Fan ID. Многие болельщики не хотят оформлять этот документ, в связи с чем посещаемость матчей резко упала. О том, почему фанаты «Зенита» больше не хотят ходить на футбол из-за Fan ID, читайте здесь.

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