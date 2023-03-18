Семью из Екатеринбурга не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у грудничка

Екатеринбуржца Илью Максименюка не пустили на «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его семимесячного сына нет Fan ID. Мужчина пришел на футбол со своей семьей: с женой, двумя дочками 4 и 5 лет и с грудничком. Паспорт болельщика получили все, кроме младшего сына. Мысль о том, что и ему нужно делать карту, Максиму в голову не пришла. Об этом 18 марта пишет Е1.



«Мы где-то прочитали, что до двух лет карта не нужна. На входе оказывается, что нужна. Но что за бред? «Госуслуги» даже мою фотографию приняли раза с десятого, а младенца-то и сфотографировать толком не получается», — объяснил Максим.

