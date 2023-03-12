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    «Параллельно работают городские комитеты». В «Зените» объяснили бесплатную раздачу билетов в соцсетях

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    Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал «Фонтанке» массовую раздачу бесплатных билетов на матч против «Химок», который прошел 12 марта на «Газпром Арене».

    Ранее такие объявления появились в официальных соцсетях комитета по образованию Петербурга, администрации Кировского района, муниципального образования Сергиевское, профкома РГПУ имени А.И. Герцена и многих других.

    «Не секрет, что после введения карты болельщика все клубы без исключения столкнулись с резким падением посещаемости матчей. Поэтому в «Зените» ввели расширенную программу лояльности, снизили цены на билеты, регулярно проводят промоакции и розыгрыши для болельщиков — всё делается в целях популяризации футбола. Конечно, одной из важных мер стало открытие отделения МФЦ у «Газпром Арены», где можно быстро и без лишних хлопот оформить карту болельщика — это сделано совместно с городскими властями для максимального комфорта зрителей. Но помимо активностей, которые инициирует сам клуб, очевидно, что есть и другие — в этом же направлении параллельно работают и профильные городские комитеты — у них своя программа и стимулирующие меры», — заявили в «Зените».

    Матч «Зенит» — «Химки» завершился победой петербургской команды со счетом 3:2. Официально на игре присутствовало 20 638 человек.

    Подробнее о том, как пытаются спасти посещаемость матчей «Зенита» в эпоху Fan ID, читайте на «Фонтанке».

    Напомним, что с 2023 года для посещения матчей на всех аренах Российской премьер-лиги необходим Fan ID. Его введение обвалило посещаемость футбольных матчей. Так, например, на игру «Торпедо» — «Урал» 11 марта пришло всего 207 болельщиков.

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