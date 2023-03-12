«Параллельно работают городские комитеты». В «Зените» объяснили бесплатную раздачу билетов в соцсетях

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал «Фонтанке» массовую раздачу бесплатных билетов на матч против «Химок», который прошел 12 марта на «Газпром Арене».



Ранее такие объявления появились в официальных соцсетях комитета по образованию Петербурга, администрации Кировского района, муниципального образования Сергиевское, профкома РГПУ имени А.И. Герцена и многих других.



«Не секрет, что после введения карты болельщика все клубы без исключения столкнулись с резким падением посещаемости матчей. Поэтому в «Зените» ввели расширенную программу лояльности, снизили цены на билеты, регулярно проводят промоакции и розыгрыши для болельщиков — всё делается в целях популяризации футбола. Конечно, одной из важных мер стало открытие отделения МФЦ у «Газпром Арены», где можно быстро и без лишних хлопот оформить карту болельщика — это сделано совместно с городскими властями для максимального комфорта зрителей. Но помимо активностей, которые инициирует сам клуб, очевидно, что есть и другие — в этом же направлении параллельно работают и профильные городские комитеты — у них своя программа и стимулирующие меры», — заявили в «Зените».

