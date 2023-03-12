Мантуан принес «Зениту» победу на последних минутах

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19 тура чемпионата РПЛ против «Химок», который прошел 12 марта в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:2.
«Зенит» отличился первым: Малком забил 19-й на 55 минутах встречи. «Химки» на это ответили голами Бутты Магомедова, который сначала на 75 минуте голом с игры сократил отставание, а на 86 минуте сравнял счет после пенальти. Победу сине-бело-голубым принес точный удар Густаво Мантуана на 91 минуте.
Таким образом, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, набрав 48 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 15 марта дома в рамках Кубка России против московского «Динамо».