Fan ID стал для российского футбола катастрофой хуже коронавируса. «Фонтанка» все посчитала

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





С полноценного запуска Fan ID в Российской премьер-лиге прошло три тура, и теперь можно с конкретными цифрами на руках утверждать: паспорт болельщика обрушил посещаемость элитного дивизиона, а вместе с ней и доходы клубов. Ситуация местами сравнима с коронавирусными сезонами, но где-то стало еще хуже. Законодатели, кажется, тоже обратили на это внимание и что-то пытаются сделать, очень стараются и некоторые клубы, но пока у них ничего не получается.



Отметим, что система Fan ID была запущена в РПЛ еще в прошлом году, в первой части сезона на стадионах «Крыльев Советов» (Самара), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов-на-Дону), «Сочи» (Сочи) и «Урала» (Екатеринбург), поэтому у них посещаемость начиная с 18-го тура, когда Fan ID добрался до всех команд, почти не изменилась. Их в расчет не берем. А вот у остальных клубов случился настоящий провал.



Вот результаты 18-го тура:

«Динамо» — «Крылья Советов», 4 943 зрителя, по данным РПЛ, — меньше на 71,72% по сравнению со средней посещаемостью в первых 17 турах без Fan ID (17 485 зрителей);



«Спартак» — «Урал», 4 281 — меньше на 70,97% (12 584);

«Краснодар» — «Торпедо», 7 965 — меньше на 67,25% (24 341);

«Ахмат» — «Оренбург», 4 100 — меньше на 49,47% (8 126);

«Зенит» — «Пари НН», 19 705 — меньше на 42,14% (34 029);

«Факел» — «Химки», 10 321 — меньше на 37,69% (16 564).

По общей средней посещаемости 18-й тур собрал наименьшую аудиторию в сезоне — 7 580 зрителей (с учетом матчей «Крыльев Советов», «Пари НН», «Ростова», «Сочи» и «Урала», у которых Fan ID работает с начала сезона). При этом средняя посещаемость 17 предыдущих туров была 10 541 зритель. Средняя заполняемость стадионов в туре составила 19,6%, что почти на 10% ниже, чем в среднем по сезону (29,1%).



Результаты 19-го тура:

«Торпедо» — «Урал», 207 зрителей — меньше на 95,23% по сравнению со средней посещаемостью в первых 17 турах без Fan ID (4 339 зрителей).

ЦСКА — «Крылья Советов», 2 680 — меньше на 76,91% (11 604);

«Спартак» — «Факел», 5 002 — меньше на 60,23% (12 584);

«Зенит» — «Химки», 15 965 — меньше на 53,12% (34 029). Здесь нужно отметить, что данные РПЛ и «Зенита» по посещаемости этого матча разнятся. Клуб считает, что игру посетили 20 638 человек. В «Зените» пояснили, что разница появилась из-за того, что лига опирается на данные Минцифры, а они — на пробитые QR-коды (то есть только билеты — вход и выход). Клуб — на данные собственных СКУДов, которые считывают как билеты, так и аккредитации. Кроме того, «Зенит» считает аудиторию, зашедшую на стадион на момент 70-й минуты. Минцифры выдает на финиш матча. Эти данные и вносятся в протокол. То есть минус те, кто уходит с арены с 70-й минуты. Но мы будем использовать официальные данные РПЛ для объективности.



«Краснодар» — «Динамо», 13 256 — меньше на 45,54% (24 341);

«Ахмат» — «Локомотив», 6 322 — меньше на 22,22% (8 126).

Средняя посещаемость составила 6 192 зрителя, что ещё меньше, чем было в прошлом туре (7 580). Самым показательным матчем тура и отличной антирекламой Fan ID стала игра «Торпедо» — «Урал», на которую пришли всего 207 болельщиков.

Средняя заполняемость стадионов составила 15,9%, что меньше и прошлого тура (19,6%), и среднего по сезону (28,4%). Интересно, что в параллельном туре во Второй лиге на «Ротор» пришло 9 870 зрителей, в Первой на «Рубин» — 5 730. В РПЛ эти значения были бы на 3-м и 4-м местах по числу зрителей в туре.



Казалось бы, глядя на это, клубы и местные власти должны попытаться изменить ситуацию. В каких-то городах работа действительно ведется. Например, в Петербурге к решению проблемы с посещаемостью активно подключился город, который начал массово раздавать бесплатные билеты. Но ситуация становится только хуже с каждым туром.

Вот данные за 20-й тур:

«Оренбург» — «Спартак», 4 744 зрителя — меньше на 7,86% (5 148);

«Факел» — «Сочи», 9 686 — меньше на 41,50% (16 564);

«Локомотив» — «Краснодар», 3 335 — меньше на 62,80% (8 959);



«Химки» — «Ростов», 696 — 69,59% (2 292);

ЦСКА — «Зенит», 9 974 — меньше на 14,05% (11 604).

В итоге с учетом всех матчей 20-го тура РПЛ (свои матчи в этом туре также провели «Пари НН», «Крылья Советов» и «Урал», у которых Fan ID действует с начала сезона) игры в среднем посетили 5 006 человек — это новый антирекорд сезона. То есть посещаемость неумолимо падала каждый тур, несмотря на все попытки властей что-то изменить.



Также для сравнения: матч в параллельном туре Первой лиги «Балтика» — «Акрон» в Калининграде собрал 10 817 — то есть больше, чем любая игра в РПЛ. Также в Набережных Челнах (6 093) и Махачкале (6 050) аудитория была больше, чем на шести встречах РПЛ из восьми. Антирекорды посещаемости домашних матчей в 20-м туре поставили даже «Пари НН» (3 335) и «Крылья Советов» (2 324), которые, казалось бы, уже должны адаптироваться к новым условиям.



Но влияние Fan ID отражается не только в цифрах посещаемости. Помимо невзрачных трибун, которые «Матч ТВ» теперь показывает в основном крупным планом, чтобы не демонстрировать общую удручающую картинку, это еще и финансовые потери. По информации «Фонтанки», в сезоне-2022/23 ожидается падение доходов РПЛ с 6 млрд рублей до 3 млрд рублей. И это считается еще оптимистичным прогнозом, так как учитывается незначительное снижение цен на билеты, но многие клубы, глядя на ситуацию, уменьшают цены до минимума или, как в случае с «Зенитом», раздают их совсем бесплатно. Раньше доходы того же «Зенита» в день матча (то есть это билеты, мерч, кейтеринг и так далее) составляли 50–100 млн рублей в зависимости от соперника. Исходя из падения средней посещаемости почти в два раза, можно предположить, что и доходы упадут минимум в два раза. При этом надо помнить, что часть билетов теперь раздают бесплатно, а на матчах 18-го и 19-го туров на «Газпром Арене» действовала акция «Обед чемпиона», где всем пришедшим раздавали бесплатно наборы с сосиской в тесте, поп-корном и напитком, что также наверняка повлияло на доходы от кейтеринга. Так что, скорее всего, реальные доходы снизились минимум в 3–4 раза.



Кажется, власти тоже обратили внимание на происходящее. 15 марта Минцифры объявил о начале дистанционного оформления Fan ID. Также на днях стало известно, что Российский футбольный союз, Министерство спорта и Минцифры разрабатывают механизм для привлечения болельщиков на футбольные матчи. Предполагается, что будет создана программа лояльности, по которой болельщики смогут получать скидки и подарки. Но, кажется, что-то подобное мы уже видели на «Зените» (бесплатные шарфы и питание), но ситуацию это не сильно исправило.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

