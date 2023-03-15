Минцифры сообщило о возможности оформить Fan ID дистанционно

Минцифры начинает дистанционное оформление карты болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги с
Карту можно будет оформить дистанционно с использованием загранпаспорта на 10 лет или биометрических данных из Единой биометрической системы (ЕБС).
Начиная с 15 марта также станет доступным подтверждение личности по биометрии через портал «Госуслуги» с компьютера (требуются камера и микрофон). Однако для тех, кто предпочитает не использовать дистанционные услуги, оформление карты в МФЦ всё еще будет возможным. Сначала необходимо подать заявление на «Госуслугах» или через приложение «Госуслуги Карта болельщика», а затем — подтвердить данные в МФЦ.
На сегодняшний день Карту болельщика уже оформили 550 тысяч человек, подчеркивает пресс-служба Минцифры. Система карты болельщика действует на всех стадионах Российской премьер-лиги (РПЛ) с весенней части сезона — доступ на матчи возможен только с ее помощью.
Ранее «Фонтанка» писала, что перед матчем «Зенит» — «Химки» по соцсетям госучреждений массово распространяли бесплатные билеты. В итоге на матч пришло на тысячу человек больше, чем в прошлый раз. Кроме того, появились новые «фанаты», которые по команде пели и скандировали кричалки.