Минцифры сообщило о возможности оформить Fan ID дистанционно

Минцифры начинает дистанционное оформление карты болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги с 15 марта , сообщили на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что сервис сначала будет запущен в пилотном режиме.

Карту можно будет оформить дистанционно с использованием загранпаспорта на 10 лет или биометрических данных из Единой биометрической системы (ЕБС).

Начиная с 15 марта также станет доступным подтверждение личности по биометрии через портал «Госуслуги» с компьютера (требуются камера и микрофон). Однако для тех, кто предпочитает не использовать дистанционные услуги, оформление карты в МФЦ всё еще будет возможным. Сначала необходимо подать заявление на «Госуслугах» или через приложение «Госуслуги Карта болельщика», а затем — подтвердить данные в МФЦ.