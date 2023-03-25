Пока все спят, Фёдор Конюхов летит на воздушном шаре над Баренцевым морем

Фёдор Конюхов на воздушном шаре пересёк Кольский полуостров и вышел в воздушное пространство над Баренцевым морем. Это первый в истории отечественного воздухоплавания полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной над морем в высоких северных широтах. Информация об этом событии появилась 24 марта в телеграм-канале путешественника.



Последние несколько часов шар летит на высоте четырёх километров со скоростью порядка 60-65 километров в час в восточном направлении. На высоте пять километров шар будет двигаться со скоростью 100 километров в час. На такой высоте экипаж шара для дыхания пользуется кислородным оборудованием.

