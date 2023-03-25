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    Пока все спят, Фёдор Конюхов летит на воздушном шаре над Баренцевым морем

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    9 комментариев

    Фёдор Конюхов на воздушном шаре пересёк Кольский полуостров и вышел в воздушное пространство над Баренцевым морем. Это первый в истории отечественного воздухоплавания полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной над морем в высоких северных широтах. Информация об этом событии появилась 24 марта в телеграм-канале путешественника.

    Последние несколько часов шар летит на высоте четырёх километров со скоростью порядка 60-65 километров в час в восточном направлении. На высоте пять километров шар будет двигаться со скоростью 100 километров в час. На такой высоте экипаж шара для дыхания пользуется кислородным оборудованием.

    Воздушный шар Конюхова отправился в полёт рано утром 24 марта из Кировска в Мурманской области.

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    Федор Конюхов
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    Комментарии 9

    Гость25 Мар 2023 в 00:58
    Надо, Федя, надо?
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