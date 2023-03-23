Вызовы времени: Минздрав намерен в четыре раза увеличить число военных кафедр в медвузах

В следующем году Министерство здравоохранения планирует в четыре раза увеличить число военных учебных центров в медицинских вузах — с четырех до семнадцати. Об этом 23 марта пишет «Коммерсантъ». Военные учебные центры, которые раньше назывались военными кафедрами, будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса.

На этой неделе к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос об усилении военно-медицинской составляющей обучения будущих военных медиков обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что такая необходимость продиктована складывающейся военно-политической обстановкой.



По данным министерства, сейчас в подведомственных ему Сеченовском университете, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском государственном медицинском университете и Тихоокеанском государственном медицинском университете есть военные учебные центры, которые обучают студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса.



До 2019 года студенты гражданских вузов проходили военную подготовку на военных кафедрах, факультетах военного обучения и в учебных военных центрах. После обучения на кафедре или военном факультете студент после окончания вуза становился рядовым, сержантом или офицером запаса — в армию ему идти было не нужно. А выпускники учебных центров становились офицерами, которым нужно было отслужить три года. После того как вступили в силу поправки к закону о воинской обязанности и военной службе, подготовка офицеров для реальной службы, а также офицеров, сержантов и рядовых запаса ведется только в созданных новых военных учебных центрах.



В Минздраве рассказали, что образовательные учреждения оценили на предмет готовности к открытию новых военно-учебных центров. Выяснилось, что с 2024 года начать обучение офицеров готовы 13 подведомственных министерству вузов. Вопрос организации учебных центров прорабатывают с Министерством обороны.

Лантратова, обращаясь к главе Минздрава, рассказала о результатах опроса медиков, в результате которого выяснилось, что более половины гражданских врачей не знают, как оказывать военно-полевую помощь. Чуть более трети опрошенных подтвердили, что их воинская должность и военно-учетная специальность соответствуют полученному образованию в медвузе.



На необходимость пересмотра военно-учетных специальностей врачей в зависимости от их гражданской специализации обратил внимание доктор медицинских наук Сергей Леонов. Он обратился в Минобороны, рассказав, что многие медики задаются вопросами о несоответствии их ВУС и квалификации. Случалось, что хирургов и травматологов призывали на службу в качестве младшего медперсонала, отметил Леонов.

