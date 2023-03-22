Глава ГУ МВД дал гарантию, что изъятые из офиса «Яблока» картины Осиповой будут возвращены

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин пообещал, что картины блокадницы Елены Осиповой, которые были изъяты из регионального офиса партии «Яблоко», будут возвращены. Так начальник главка ответил на вопрос депутата Бориса Вишневского в ходе отчета в Заксобрании о проделанной за 2022 год работе.



«Точно не позднее начала мая они будут возвращены, даю вам гарантию. В целости и в сохранности», — заверил Плугин.



Картины полиция забрала из офиса «Яблока», где открылась было выставка работ Елены Осиповой, 1 февраля. Свой визит правоохранители объяснили поступившим сообщением о минировании здания, однако ничего взрывчатого полиция не нашла.

