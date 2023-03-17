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    Картины с выставки в офисе «Яблока» могут лечь в основу уголовного дела о фейках про ВС РФ

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    В отношении картин художницы Елены Осиповой, которые полиция изъяла в феврале из офиса партии «Яблоко» в Петербурге, назначена экспертиза. В прокуратуре в ответ на обращение главы фракции партии в Заксобрании Александра Шишлова сообщили, что текстовые надписи на картинах, вероятно, могут содержать фейки про армию.

    Как сообщили 17 марта в «Яблоке», картины Осиповой, которые забрала полиция, по мнению правоохранителей, имеют «текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации».

    В связи с этим проводится проверка «наличия признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ» («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ»). По этой статье предусмотрено наказание от штрафа в размере 700 тысяч рублей до 3 лет тюрьмы.

    Изъятые картины Осиповой были отданы на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, которая должна завершиться в августе текущего года.

    Шишлов назвал происходящее «провокацией».

    Картины из офиса «Яблока» правоохранители забрали 1 февраля. Туда полиция приехала, сославшись на звонок с сообщением о заминировании помещения. Никаких взрывчатых веществ не нашли, однако забрали 19 картин Осиповой.

    Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о ложном минировании, но это постановление отменила прокуратура.

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