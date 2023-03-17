Картины с выставки в офисе «Яблока» могут лечь в основу уголовного дела о фейках про ВС РФ

В отношении картин художницы Елены Осиповой, которые полиция изъяла в феврале из офиса партии «Яблоко» в Петербурге, назначена экспертиза. В прокуратуре в ответ на обращение главы фракции партии в Заксобрании Александра Шишлова сообщили, что текстовые надписи на картинах, вероятно, могут содержать фейки про армию.



Как сообщили 17 марта в «Яблоке», картины Осиповой, которые забрала полиция, по мнению правоохранителей, имеют «текстовые надписи, вероятно содержащие ложную информацию об использовании Вооружённых сил Российской Федерации».