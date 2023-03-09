В Петербурге прокуратура отменила отказ в возбуждении дела о ложном минировании офиса партии «Яблоко»

Прокуратура отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела из-за ложного сообщения о минировании петербургского офиса «Яблока». Об этом «Фонтанке» сообщил зампред партии, депутат Заксобрания Борис Вишневский.
«Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку «в ходе проверки не были установлены данные и место нахождения лица, сообщившего в правоохранительные органы о готовящемся взрыве, — процитировал депутат фрагмент постановления об отказе. — Это неоценимый вклад в теорию и практику уголовного процесса, изобретено новое, доселе не известное законодателю, основание для отказа в возбуждении уголовного дела: следствию неизвестно, кто преступник и где он находится».
Полиция пришла в офис «Яблока» 1 февраля, объяснив свой визит поступившим сообщением о бомбе в здании. Взрывчатки правоохранители не нашли, но изъяли картины на миротворческие темы художницы Елены Осиповой — ее работы экспонировались в офисе.
После того как «яблочники» получили отказ в возбуждении уголовного дела о лжеминировании, они попытались обжаловать это решение, но получили отказ из-за того, что зампрокурора Центрального района уже отменил постановление. В итоге проводится дополнительная проверка.