Полиция вместо бомбы нашла в офисе «Яблока» оппозиционные картины художницы Осиповой

Сотрудники полиции изъяли плакаты оппозиционной художницы Елены Осиповой из офиса партии «Яблоко» в Петербурге. От этом «Фонтанке» 1 февраля сообщил депутат Борис Вишневский.

По его словам, изначально в офис партии полиция приехала, сославшись на сообщение о заминировании. «Всех вывели из партии — в этот момент там занимались подготовкой документации к муниципальным довыборам», – рассказал депутат. По его словам, во время проведения осмотра офиса партии полиция взрывчатых веществ не нашла, зато обратила внимание на оппозиционные рисунки художницы Елены Осиповой. В них, добавил Вишневский, полицейские увидели возможный состав административного нарушения. «Судя по всему, под таким предлогом полиция просто попыталась сорвать выставку, которую на днях открыли в партии», – отметил политик.

По данным «Фонтанки», в протоколе осмотра места происшествия говорится, что 19 картин Елены Осиповой могли содержать недостоверную информацию о деятельности российской армии. В документе в подробностях описаны все сюжеты на этих картинах, надписи, в том числе на украинском языке.



Представители «Яблока» с изъятием картин в отсутствие их собственника не согласились, говорится в протоколе.