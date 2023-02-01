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    Полиция вместо бомбы нашла в офисе «Яблока» оппозиционные картины художницы Осиповой

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    7 комментариев

    Сотрудники полиции изъяли плакаты оппозиционной художницы Елены Осиповой из офиса партии «Яблоко» в Петербурге. От этом «Фонтанке» 1 февраля сообщил депутат Борис Вишневский.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    По его словам, изначально в офис партии полиция приехала, сославшись на сообщение о заминировании. «Всех вывели из партии — в этот момент там занимались подготовкой документации к муниципальным довыборам», – рассказал депутат. По его словам, во время проведения осмотра офиса партии полиция взрывчатых веществ не нашла, зато обратила внимание на оппозиционные рисунки художницы Елены Осиповой. В них, добавил Вишневский, полицейские увидели возможный состав административного нарушения. «Судя по всему, под таким предлогом полиция просто попыталась сорвать выставку, которую на днях открыли в партии», – отметил политик.

    По данным «Фонтанки», в протоколе осмотра места происшествия говорится, что 19 картин Елены Осиповой могли содержать недостоверную информацию о деятельности российской армии. В документе в подробностях описаны все сюжеты на этих картинах, надписи, в том числе на украинском языке.

    Представители «Яблока» с изъятием картин в отсутствие их собственника не согласились, говорится в протоколе.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Cashmare01 Фев 2023 в 18:43
    ну и кто заказал проверку по "заминированию", активные представители какой-то другой партии, не так ли?
    +0−0
    Чёрт Опасный01 Фев 2023 в 18:42
    А ещё только 2023.
    +2−0
    правду не задушишь не убьёшь!01 Фев 2023 в 18:37
    / могли содержать недостоверную информацию о деятельности российской армии/

    хм, на её месте должен быть канашенка тогда.
    +2−0
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