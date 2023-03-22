Назло отцу и с особой жестокостью. Молодая сибирячка получила 15 лет за убийство младенца

Трёхмесячный мальчик не пережил родительскую ссору в Омской области. Реальный срок за его гибель в три четверти собственной жизни получила мать.



О приговоре 22 марта сообщает региональный Следственный комитет. Согласно материалам дела, гражданские супруги выясняли отношения ночью 10 августа прошлого года. Причиной скандала стала ревность, градусов ему добавил алкоголь, который успела выпить 20-летняя жительница Горьковского района.



Суд установил, что в разгар ссоры молодая мать несколько раз ударила сына головой об пол. Мальчик умер на месте.

