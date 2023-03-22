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    «Пассажиравтотранс» покупает более сотни больших автобусов почти за 3,5 млрд

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил два аукциона на приобретение особо больших автобусов. Общая максимальная стоимость их составляет около 3,4 млрд рублей.

    Документация опубликована 21 марта. В рамках первого контракта ПАТ намерен приобрести 88 двухсекционных дизельных автобусов большого класса. Пассажировместимость каждого — не менее 155 человек, сидячих мест — не менее 38. Общая стоимость — 2,6 млрд рублей; согласно расчету начальной максимальной цены, один автобус обойдется в 29,8 млн. 54 автобуса должны приехать не позднее 31 октября 2023 года, остальные 34 — в январе 2024-го.

    Второй аукцион существенно меньше — он начинается от 774 млн рублей. ПАТ ищет поставщика 26 автобусов — опять же большого класса с аналогичными требованиями по вместимости. Стоимость каждого — такая же. Поставка должна состояться в течение первых двух месяцев 2024 года.

    Ранее, напомним, ПАТ объявил о закупке 24 двухсекционных автобусов для маршрутов в аэропорт Пулково. Предыдущая крупная закупочная кампания относится к осени 2022-го, тогда речь шла о 200 автобусах.

    Из 2 тысяч машин ПАТ 42 % уже отработали свой ресурс, а 20 % — старше 10 лет. По расчетам предприятия, средний возраст парка сейчас около 6,7 года, после исполнения действующих контрактов будет уже 6,2, но предприятие стремится к 5. Для этого в 2023–2025 годах надо закупить 779 автобусов. Той субсидии, которая заложена в базовый проект бюджета 2023-го, на это явно не хватает, комтранс просит выделить 6,8 млрд дополнительно. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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