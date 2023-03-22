«Пассажиравтотранс» покупает более сотни больших автобусов почти за 3,5 млрд

Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил два аукциона на приобретение особо больших автобусов. Общая максимальная стоимость их составляет около 3,4 млрд рублей.
Документация опубликована 21 марта. В рамках первого контракта ПАТ намерен приобрести 88 двухсекционных дизельных автобусов большого класса. Пассажировместимость каждого — не менее 155 человек, сидячих мест — не менее 38. Общая стоимость — 2,6 млрд рублей; согласно расчету начальной максимальной цены, один автобус обойдется в 29,8 млн. 54 автобуса должны приехать не позднее
Второй аукцион существенно меньше — он начинается от 774 млн рублей. ПАТ ищет поставщика 26 автобусов — опять же большого класса с аналогичными требованиями по вместимости. Стоимость каждого — такая же. Поставка должна состояться в течение первых двух месяцев 2024 года.
Ранее, напомним, ПАТ объявил о закупке 24 двухсекционных автобусов для маршрутов в аэропорт Пулково. Предыдущая крупная закупочная кампания относится к осени