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    Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает еще 200 автобусов

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил 7 сентября несколько аукционов на закупку автобусов. Всего — 207 единиц.

    По данным «Фонтанки», закупка разбита на 8 лотов. Их начальная стоимость варьируется от 482 млн (там, где речь идет о 25 машинах) до 559 млн рублей (29 автобусов). Во всех случаях речь идет об автобусах большого класса. Срок поставки крайне ограничен — начало декабря 2022 года. Заявки принимаются до 23 сентября.

    Напомним, ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидии «Пассажиравтотрансу» в размере 1,75 млрд рублей на закупку подвижного состава. Предприятие вообще развернуло в 2022 году активную деятельность по обновлению парка, однако транспортный блок настаивает на ускорении этого процесса.

    Из 2 тысяч машин 42% уже отработали свой ресурс, а 20% — старше 10 лет. По расчетам ПАТ средний возраст парка сейчас 6,7 года, после исполнения действующих контрактов будет уже 6,2, но предприятие стремится к 5. Для этого в 2023–2025 годах надо закупить 779 автобусов. Той субсидии, которая заложена в базовый проект бюджета 2023-го, на это явно не хватает, комтранс просит выделить 6,8 млрд дополнительно. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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