Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает еще 200 автобусов

Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил 7 сентября несколько аукционов на закупку автобусов. Всего — 207 единиц.



По данным «Фонтанки», закупка разбита на 8 лотов. Их начальная стоимость варьируется от 482 млн (там, где речь идет о 25 машинах) до 559 млн рублей (29 автобусов). Во всех случаях речь идет об автобусах большого класса. Срок поставки крайне ограничен — начало декабря 2022 года. Заявки принимаются до 23 сентября.



Напомним, ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидии «Пассажиравтотрансу» в размере 1,75 млрд рублей на закупку подвижного состава. Предприятие вообще развернуло в 2022 году активную деятельность по обновлению парка, однако транспортный блок настаивает на ускорении этого процесса.

