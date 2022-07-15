Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает еще 15 автобусов за 300 млн

«Пассажиравтотранс» объявил аукцион на закупку 15 дизельных автобусов. Они должны приехать до 10 октября.

По данным «Фонтанки», стартовая цена аукциона — 303 млн рублей. Ранее, напомним, было объявлено еще два аукциона на закупку 50 автобусов большого класса и 55 — среднего на общую сумму 1,7 млрд рублей.



Напомним, до новой аукционной кампании «Пассажиравтотранс» уже приобрел 48 односекционных автобусов на КПГ и 35 автобусов особо большого класса, поставка которых также ожидается до конца ноября.

