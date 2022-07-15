    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    Рогозин – не космосДело ШевчукаДворец от ВерыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербургский «Пассажиравтотранс» закупает еще 15 автобусов за 300 млн

    842
    1 комментарий

    «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на закупку 15 дизельных автобусов. Они должны приехать до 10 октября.

    По данным «Фонтанки», стартовая цена аукциона — 303 млн рублей. Ранее, напомним, было объявлено еще два аукциона на закупку 50 автобусов большого класса и 55 — среднего на общую сумму 1,7 млрд рублей.

    Напомним, до новой аукционной кампании «Пассажиравтотранс» уже приобрел 48 односекционных автобусов на КПГ и 35 автобусов особо большого класса, поставка которых также ожидается до конца ноября.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close