Петербургский «Пассажиравтотранс» покупает еще 35 автобусов более чем за миллиард

ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на покупку 35 двухсекционных дизельных автобусов. Начальная цена — 1,1 млрд рублей.



Документация опубликована 28 апреля. Каждый автобус должен обладать вместимостью не менее 150 человек. Поставка должна состояться до 15 ноября 2022 года.

Ранее «Пассажиравтотранс» выбрал поставщика 48 автобусов на компримированном газе.

Напомним, Смольный направил заявку на инфраструктурные кредиты на сумму 27,5 млрд рублей, часть — софинансирование в закупке автобусов на газомоторном топливе и электробусов для «Пассажиравтотранса». О том, как городское предприятие видит свое будущее, в том числе по подвижному составу, читайте в материале «Фонтанки».