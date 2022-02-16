Это будут «Волгабасы» и сильно дешевле. В Петербурге выбрали поставщика газовых автобусов

Протокол опубликован 16 февраля. Судя по нему, было пять участников, заявку одного в итоге отклонили как не соответствующую требованиям. В итоге выбор сделан в пользу компании, предложившей наименьшую цену: 604 млн рублей, при том, что максимальная цена изначально составляла 751 млн. Примечательно, что в отклоненной заявке предложение было еще меньше — 601 млн.
Протокол обезличен, но, по данным «Фонтанки», это ООО «ВБГ», зарегистрированное во Владимирской области. Среди ее собственников — Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Мотор Групп (БМГ), прежнее название которого — ГК «Волгабас». Контрольный пакет — у ООО «Реновация», половина которого принадлежит Леониду Бондаренко, бенефициару «Питеравто» и «Вест-Сервиса».
«Пассажиравтотранс» неоднократно покупал подвижной состав, в том числе газомоторный, у группы компаний «Волгабас», однако количество производителей, готовых поставлять такие автобусы, увеличилось. Судя по всему, благодаря ценовому предложению, ООО «ВБГ» обошло, в частности, КамАЗ и НефАЗ.
«Фонтанка» рассказывала об этом аукционе «Пассажиравтотранса», автобусы ждут к осени. Ранее Смольный направил заявку на инфраструктурные кредиты на сумму 27,5 млрд рублей, 2,3 млрд из них — софинансирование в закупке 200 автобусов на газомоторном топливе для «Пассажиравтотранса». О том, как городское предприятие видит свое будущее, в том числе по подвижному составу, читайте в материале «Фонтанки».