    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    750мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.19eur80.52

    Для маршрутов до «Пулково» закупят автобусы со стеллажами и принтерами

    670
    2 комментария

    В Петербурге обновят подвижной состав на автобусных маршрутах, следующих до аэропорта «Пулково». О соответствующей закупке ГУП «Пассажиравтотранс» сообщает 15 марта пресс-служба комитета по транспорту.

    Предприятие закупит 25 двухсекционных автобусов вместимостью 155 человек. Они должны быть доступны для маломобильных пассажиров и оборудованы современными бортовым системами, включая ГЛОНАСС/GPS и бесшовный Wi-Fi. Последний при подключении в автобусе будет работать и в аэропорту. Помимо этого, в автобусах будут стеллажи для багажа, принтеры для печати посадочных талонов и медиакомплексы, которые смогут транслировать информацию об авиарейсах.

    Ожидается, что новые автобусы поставят в июне.

    Сейчас между городом и аэропортом «Пулково» курсируют автобусы №39 и №39Э, отправляющиеся от станции метро «Московская». В дальнейшем планируется сделать бесплатным провоз багажа на автобусных экспресс-маршрутах, а также проработать схему дорожного движения, чтобы у автобусов в «Пулково» был приоритет, и увеличить пропускную способность дороги в аэропорт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургАвтобусыАэропорт Пулково
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close