Для маршрутов до «Пулково» закупят автобусы со стеллажами и принтерами

В Петербурге обновят подвижной состав на автобусных маршрутах, следующих до аэропорта «Пулково». О соответствующей закупке ГУП «Пассажиравтотранс» сообщает 15 марта пресс-служба комитета по транспорту.
Предприятие закупит 25 двухсекционных автобусов вместимостью 155 человек. Они должны быть доступны для маломобильных пассажиров и оборудованы современными бортовым системами, включая ГЛОНАСС/GPS и бесшовный Wi-Fi. Последний при подключении в автобусе будет работать и в аэропорту. Помимо этого, в автобусах будут стеллажи для багажа, принтеры для печати посадочных талонов и медиакомплексы, которые смогут транслировать информацию об авиарейсах.
Ожидается, что новые автобусы поставят в июне.
Сейчас между городом и аэропортом «Пулково» курсируют автобусы №39 и №39Э, отправляющиеся от станции метро «Московская». В дальнейшем планируется сделать бесплатным провоз багажа на автобусных экспресс-маршрутах, а также проработать схему дорожного движения, чтобы у автобусов в «Пулково» был приоритет, и увеличить пропускную способность дороги в аэропорт.