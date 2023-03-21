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    COVID-19

    Петербург официально самый коронавирусный город России

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    Петербург обошёл Москву по числу госпитализаций, новых случаев COVID-19 и смертей от него и возглавил коронавирусную сводку по регионам за сутки, следует из отчета федерального оперштаба от 21 марта.

    В России за минувшие сутки госпитализирован 1 541 человек с ковидом, на 152,6 % больше по сравнению с 20 марта. По стране выявлено 9 373 новых случая COVID-19 и подтверждено 34 летальных исхода. Среди них в Петербурге — 137 госпитализаций, 1 226 заражений и 10 смертей. В Москве — 132 госпитализации, 1 092 заражения и 8 смертей.

    Согласно эпидемиологической справке Смольного от 21 марта, в Петербурге из 2 007 коронавирусных коек заняты 1 604. В реанимациях 139 человек, на ИВЛ — 24.

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    Комментарии 10

    Гость21 Мар 2023 в 13:08
    Корону наместнику!
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