Петербург официально самый коронавирусный город России

Петербург обошёл Москву по числу госпитализаций, новых случаев COVID-19 и смертей от него и возглавил коронавирусную сводку по регионам за сутки, следует из отчета федерального оперштаба от 21 марта.



В России за минувшие сутки госпитализирован 1 541 человек с ковидом, на 152,6 % больше по сравнению с 20 марта. По стране выявлено 9 373 новых случая COVID-19 и подтверждено 34 летальных исхода. Среди них в Петербурге — 137 госпитализаций, 1 226 заражений и 10 смертей. В Москве — 132 госпитализации, 1 092 заражения и 8 смертей.



Согласно эпидемиологической справке Смольного от 21 марта, в Петербурге из 2 007 коронавирусных коек заняты 1 604. В реанимациях 139 человек, на ИВЛ — 24.

