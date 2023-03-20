Средняя стоимость автозапчастей в России выросла почти на 20 % за год

С 19 марта начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, на основе которых рассчитываются выплаты по ОСАГО. Средняя стоимость запчастей в актуализированной версии по сравнению с ценами марта 2022 года выросла на 19,5 %. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении РСА 20 марта.
При этом по сравнению с ценами из предыдущего справочника от 19 декабря 2022 года средняя стоимость запчастей в новом снизилась на 6,4 %. Это связывают с тем, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки, из-за чего цены на запчасти стабилизировались и «во многих случаях» немного снизились.
Однако средняя стоимость запчастей по ряду популярных марок с декабря выросла. Для Chevrolet — на 5,1 %, Volvo — на 4 %, ВАЗ (LADA) — на 3,9 %, Lifan — на 0,6 %. С марта прошлого года наиболее сильно подорожали такие отдельные запчасти, как двери багажника автомобиля Nissan (+80 %), передняя проводка шасси Mitsubishi (+67 %), фара для Hyundai (+47 %), фары и двери для автомобилей Kia выросли (от +36 % до +40 %).
В декабре 2022 года из-за роста цен на автозапчасти средняя выплата по ОСАГО выросла на 23 % по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.