Средняя стоимость автозапчастей в России выросла почти на 20 % за год

С 19 марта начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, на основе которых рассчитываются выплаты по ОСАГО. Средняя стоимость запчастей в актуализированной версии по сравнению с ценами марта 2022 года выросла на 19,5 %. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении РСА 20 марта.



При этом по сравнению с ценами из предыдущего справочника от 19 декабря 2022 года средняя стоимость запчастей в новом снизилась на 6,4 %. Это связывают с тем, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки, из-за чего цены на запчасти стабилизировались и «во многих случаях» немного снизились.

