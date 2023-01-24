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    В России выросли выплаты по ОСАГО из-за роста цен на запчасти

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    В России из-за роста цен на автозапчасти выросла средняя выплата по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). По итогам декабря 2022 года она составила 91 314 рубля, что на 23% больше показателя декабря 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года, обратил внимание «Коммерсантъ» 24 января.

    Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), рост цен на автозапчасти, который в том же периоде составил около 28 процентов, закономерно привел к резкому росту выплат. При этом в первую очередь, порой до 50 процентов, подорожали комплектующие производителей, покинувших российский рынок. Российские марки показали рост цен на 12 процентов.

    Средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей увеличилась на 17%, до 6370 рублей.

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