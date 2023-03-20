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    Суд арестовал российские активы Volkswagen по требованию «Группы ГАЗ»

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    ГАЗ подал в суд на немецкий концерн Volkswagen и потребовал взыскать с него многомиллиардные убытки. Суд требование удовлетворил и арестовал активы марки в России.

    Автозавод «Группы ГАЗ» 14 марта обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения с концерном Volkswagen о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде, а также взыскать с компании 15,6 миллиарда рублей убытков, сообщает 20 марта «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки дел. А 17 марта суд удовлетворил ходатайство российского завода о наложении обеспечительных мер.

    Так, были арестованы доли в российском представительстве Volkswagen и подконтрольных ему юридических лицах, а также всё имущество VW в России, кроме денежных средств. Помимо этого, суд запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией российской «дочки» концерна и подконтрольных юридических лиц, изменением ее уставного капитала или состава участников.

    В Нижнем Новгороде Volkswagen производил контрактную сборку автомобилей Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq на мощностях «Группы ГАЗ». В марте 2022 года немецкий концерн «прекратил поставки и производство своих машин в России». В июле компания запустила процедуру «ликвидации офиса в Нижнем Новгороде». Тогда же сообщали о желании Volkswagen продать свой завод в Калуге. В начале марта 2023 года СМИ назвали основного претендента на его приобретение.

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