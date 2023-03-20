Суд арестовал российские активы Volkswagen по требованию «Группы ГАЗ»

ГАЗ подал в суд на немецкий концерн Volkswagen и потребовал взыскать с него многомиллиардные убытки. Суд требование удовлетворил и арестовал активы марки в России.



Автозавод «Группы ГАЗ» 14 марта обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения с концерном Volkswagen о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде, а также взыскать с компании 15,6 миллиарда рублей убытков, сообщает 20 марта «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки дел. А 17 марта суд удовлетворил ходатайство российского завода о наложении обеспечительных мер.