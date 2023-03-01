    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    3 м/с, зап

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.89eur79.51

    СМИ назвали покупателя завода Volkswagen в Калуге

    2613
    4 комментария

    Основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге стал автодилер «Авилон». Об этом 1 марта сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По словам одного из них, окончательное согласование сделки состоится 3 марта. Когда предприятие возобновит работу и что будет выпускать, не сообщается.

    Завод Volkswagen в Калуге начал работу в 2007 году. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность составляла 225 тыс. автомобилей в год. После начала СВО на Украине работа была приостановлена. Интерес к покупке актива проявляла «АФК Система».

    Ранее «Фонтанка» писала, что другой автодилер, «Аквилон», планирует выкупить завод Mercedes в Московской области.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    VolkswagenАвтодилерыФольксваген
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    l.m.01 Мар 2023 в 13:06
    Прощай, VW :(
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close