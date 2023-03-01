СМИ назвали покупателя завода Volkswagen в Калуге

Основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге стал автодилер «Авилон». Об этом
Завод Volkswagen в Калуге начал работу в 2007 году. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность составляла 225 тыс. автомобилей в год. После начала СВО на Украине работа была приостановлена. Интерес к покупке актива проявляла «АФК Система».
Ранее «Фонтанка» писала, что другой автодилер, «Аквилон», планирует выкупить завод Mercedes в Московской области.