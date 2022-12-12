Завод Mercedes в Подмосковье заработает в 2023 году. Там будут выпускать авто иностранных брендов

Завод Mercedes в Московской области может возобновить работу летом 2023 года. Об этом сообщил 12 декабря Евгений Войтенков, региональный директор по Петербургу группы «Автодом», которая ранее выкупила предприятие.

«Надеюсь, что через три-четыре месяца у нас будут подписаны хорошие документы и там будет производиться достаточно неплохой автомобиль. Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать», — сказал он на открытии салона Aurus.

На вопрос о том, когда может возобновиться выпуск, топ-менеджер не исключил, что это случится в середине 2023 года. «Постараемся к середине лета, чтобы уже что-то было», — сказал он.