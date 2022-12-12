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    Завод Mercedes в Подмосковье заработает в 2023 году. Там будут выпускать авто иностранных брендов

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    15 комментариев

    Завод Mercedes в Московской области может возобновить работу летом 2023 года. Об этом сообщил 12 декабря Евгений Войтенков, региональный директор по Петербургу группы «Автодом», которая ранее выкупила предприятие.

    «Надеюсь, что через три-четыре месяца у нас будут подписаны хорошие документы и там будет производиться достаточно неплохой автомобиль. Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать», — сказал он на открытии салона Aurus.

    На вопрос о том, когда может возобновиться выпуск, топ-менеджер не исключил, что это случится в середине 2023 года. «Постараемся к середине лета, чтобы уже что-то было», — сказал он.

    Предприятие будет выпускать машины под иностранным брендом. Российские марки и так будут выпускаться на бывших заводах Nissan, Renault и, возможно, Toyota, рассуждает Войтенков. «Есть Иран, Восток и Азия», — подчеркнул. Но степень локализации в перспективе будет высокой. «Думаю, мы не будем повторять ошибки других: будем делать русский завод с максимальным старанием перейти на российские запчасти. Думаю, надо идти к этому», — отметил он.

    Продукция будет выпускаться в премиальном сегменте. На подмосковном автозаводе Mercedes выпускались внедорожники линейки GLC, GLE и GLS. «Оборудование постараемся использовать в таком ракурсе, нам не нужно тысячи», — сказал Войтенков.

    Завод Mercedes в подмосковном Есипово был запущен в 2019 году и выпускал 25 тысяч автомобилей в год. В проект инвестировали 19 миллиардов рублей. В начале марта 2022 года компания остановила производство автомобилей в Подмосковье и импорт своих машин в Россию на фоне военных действий на Украине. В октябре Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже своих российских активов. Новым владельцем автомобильного завода компании в Подмосковье стал дилер «Автодом».

    Группа компаний «Автодом» основана в 1992 году. Портфель включает бренды Aurus, Evolute, BMW, Audi, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, MINI. Дилерские центры находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

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    Комментарии 15

    Отец Родной12 Дек 2022 в 16:05
    Проще всего взять и назвать Ладу Калину Мерседесом АМГ. И все проблемы. Вся страна будет ездить на мерседесах.
    +0−0
    27482170812 Дек 2022 в 16:03
    ДНИЩЕ ,славься солнцеподобный
    +1−0
    27482170812 Дек 2022 в 16:01
    интрига однако!!!!! Можно подумать будут выпускать ,что то качественное, китайское г...о очередной раз
    +1−0
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