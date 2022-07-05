Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде. Завод пока остается

Volkswagen Group Rus запустила процедуру ликвидации офиса в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости 5 июля. Речи о прекращении производства на заводе ГАЗа, двумя месяцами ранее отправленного в простой из-за дефицита комплектующих, пока что не идет



«Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Volkswagen Group Rus приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года», — заявили изданию в пресс-службе российского офиса.

