Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде. Завод пока остается

Volkswagen Group Rus запустила процедуру ликвидации офиса в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости 5 июля. Речи о прекращении производства на заводе ГАЗа, двумя месяцами ранее отправленного в простой из-за дефицита комплектующих, пока что не идет
«Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Volkswagen Group Rus приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года», — заявили изданию в пресс-службе российского офиса.
Как отметили в компании, процедура закрытия подразделения полностью соответствует законодательству РФ, а права всех сотрудников будут соблюдены. При этом большинство работников офиса в Нижнем Новгороде, по словам официального представителя Volkswagen Group в России Натальи Костюкович, добровольно расторгли трудовой договор в начале июня.
«В настоящий момент количество сотрудников, которых затронет процесс закрытия офиса, составляет примерно 60 человек», — добавила Костюкович.
В начале марта Volkswagen Group объявила о полной остановке производства в России и экспорта транспортных средств в страну. За неделю до этого компания заморозила выпуск автомобилей в Калуге из-за перебоев с поставками зарубежных комплектующих.
В апреле СМИ сообщали, что Volkswagen не собирается уходить с российского рынка, а заводы производителя могут возобновить работу летом.