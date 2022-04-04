«Ведомости»: Заводы Volkswagen в России могут вернуться к работе летом

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить сборку машин после того, как удастся наладить логистические цепочки. Об этом 4 апреля пишут «Ведомости». Производственный план на 2022 год, по данным источника издания, пока не урезан.
Сотрудникам Volkswagen Group Rus официально объявили о простое до 12 мая; по прогнозам, он может продлиться до середины лета; полную зарплату людям собираются выплачивать как минимум до середины апреля, говорится в публикации.
Часть необходимых для сборки компонентов, по данным источника, застряла на границе с Польшей, которая не пропускает груз. Поэтому рассматривается вариант доставки через Стамбул и Грузию, этот вопрос планируется решить к середине мая. И тогда работу заводов можно будет восстановить в июне-июле, обнадёживают источники.
Volkswagen в Калуге собирается Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. в Нижнем Новгороде — Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Производство Kodiaq планируется перенести из Нижнего Новгорода в Калугу, отмечается в публикации.
Производство на обеих площадках было приостановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих, возникших после начала специальной военной операции на Украине.