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    «Ведомости»: Заводы Volkswagen в России могут вернуться к работе летом

    «Фольксваген», по информации СМИ, не собирается уходить с российского рынка.

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    Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить сборку машин после того, как удастся наладить логистические цепочки. Об этом 4 апреля пишут «Ведомости». Производственный план на 2022 год, по данным источника издания, пока не урезан.

    Сотрудникам Volkswagen Group Rus официально объявили о простое до 12 мая; по прогнозам, он может продлиться до середины лета; полную зарплату людям собираются выплачивать как минимум до середины апреля, говорится в публикации.

    Часть необходимых для сборки компонентов, по данным источника, застряла на границе с Польшей, которая не пропускает груз. Поэтому рассматривается вариант доставки через Стамбул и Грузию, этот вопрос планируется решить к середине мая. И тогда работу заводов можно будет восстановить в июне-июле, обнадёживают источники.

    Volkswagen в Калуге собирается Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. в Нижнем Новгороде — Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Производство Kodiaq планируется перенести из Нижнего Новгорода в Калугу, отмечается в публикации.

    Производство на обеих площадках было приостановлено 3 марта из-за проблем с поставками комплектующих, возникших после начала специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (16)

    X-кот
    а мы их по УК! там №какая статья планируется? интересно, УК скоро приблизится по объему напечатанного к госбюджету? ранее бюджет на тележке возили..
    dragvs
    А могут и не вернуться)))
    266153335
    ой да ладно вам беспокоиться. победа будет за нами, враг будет разбит. и мы возродим производство жигулей ваз2101. каждая семья получит машину и свою скважину с аи76. нас с этой дороги не свернешь. слава жигулям - родной и вечной ..... ой....а про фиат забыли..
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