«Ведомости»: Заводы Volkswagen в России могут вернуться к работе летом

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить сборку машин после того, как удастся наладить логистические цепочки. Об этом 4 апреля пишут «Ведомости». Производственный план на 2022 год, по данным источника издания, пока не урезан.



Сотрудникам Volkswagen Group Rus официально объявили о простое до 12 мая; по прогнозам, он может продлиться до середины лета; полную зарплату людям собираются выплачивать как минимум до середины апреля, говорится в публикации.



Часть необходимых для сборки компонентов, по данным источника, застряла на границе с Польшей, которая не пропускает груз. Поэтому рассматривается вариант доставки через Стамбул и Грузию, этот вопрос планируется решить к середине мая. И тогда работу заводов можно будет восстановить в июне-июле, обнадёживают источники.

