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    Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

    Онлайн-хроника военной операции

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    Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

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    В Совфеде предлагают ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, отметили в Совете Федерации.

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    • в украинских СМИ распространяли фотографии и видеокадры из Бучи с трупами мирных жителей на улицах. В Минобороны РФ прокомментировали это, заявив, что фото и видео — это постановка киевского режима для западных СМИ;
    • Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня 4 апреля из-за ситуации в Буче;
    • глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики;
    • российский сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение санкций недружественных государств на территории РФ.

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