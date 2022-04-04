Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
В Совфеде предлагают ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, отметили в Совете Федерации.
- в украинских СМИ распространяли фотографии и видеокадры из Бучи с трупами мирных жителей на улицах. В Минобороны РФ прокомментировали это, заявив, что фото и видео — это постановка киевского режима для западных СМИ;
- Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня 4 апреля из-за ситуации в Буче;
- глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики;
- российский сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение санкций недружественных государств на территории РФ.