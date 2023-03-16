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    Петербург почти вдвое обогнал Москву по смертям от коронавируса

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    1 комментарий

    Число смертей от коронавируса за сутки в Петербурге оказалось почти вдвое выше, чем в Москве, следует из отчета федерального оперштаба от 16 марта.

    За минувшие сутки в России госпитализировано 1 403 человека, выявлено 13 009 новых случаев COVID-19, подтверждено 38 летальных исходов. В их числе в Петербурге — 95 госпитализаций, 1 306 новых случаев, 9 смертей, и в Москве — 137 госпитализаций, 2 258 новых случаев и 5 смертей.

    Накануне в Петербурге была зафиксирована самая высокая госпитализация с ковидом в России.

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    Комментарии 1

    Гость16 Мар 2023 в 13:31
    на днях была ничья.
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