«Полностью вменяем». Изнасиловавший и убивший трёх студенток в Гае получил пожизненный срок

Высшую меру наказания назначил Оренбургский областной суд убийце трёх студенток медицинского колледжа в Гае. Александр Лазарев увидел девушек через окно и ждал ночи, чтобы проникнуть в квартиру.

Приговор 31-летний Лазарев слушал 15 марта, сообщает пресс-служба суда. Его признали виновным по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, умышленном повреждении имущества, незаконном проникновении в жилище и угоне ВАЗ-2110 у таксиста в Орске.

Именно на последнем Лазарев попался в начале октября 2021 года.



«Фонтанка» рассказывала, что мужчина провёл в тюрьме треть жизни. В колонии освоил профессию портного, успел жениться, стал отцом и вышел на свободу за пару месяцев до тройного убийства.



После задержания Лазарев утверждал, что познакомился с девушками на улице. Следствие установило, что в показаниях он лукавил. Как сообщает региональный СК, вечером 29 сентября 2021 года подсудимый увидел через окно квартиры на первом этаже на Молодёжной улице ранее незнакомых ему студенток 17, 18 и 20 лет. Убедившись, что они одни и легли спать, Лазарев около половины второго часа ночи проник в комнату с ножом.

