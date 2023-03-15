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    «Полностью вменяем». Изнасиловавший и убивший трёх студенток в Гае получил пожизненный срок

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    Высшую меру наказания назначил Оренбургский областной суд убийце трёх студенток медицинского колледжа в Гае. Александр Лазарев увидел девушек через окно и ждал ночи, чтобы проникнуть в квартиру.

    Следственный комитет России

    Приговор 31-летний Лазарев слушал 15 марта, сообщает пресс-служба суда. Его признали виновным по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, умышленном повреждении имущества, незаконном проникновении в жилище и угоне ВАЗ-2110 у таксиста в Орске.

    Именно на последнем Лазарев попался в начале октября 2021 года.

    «Фонтанка» рассказывала, что мужчина провёл в тюрьме треть жизни. В колонии освоил профессию портного, успел жениться, стал отцом и вышел на свободу за пару месяцев до тройного убийства.

    После задержания Лазарев утверждал, что познакомился с девушками на улице. Следствие установило, что в показаниях он лукавил. Как сообщает региональный СК, вечером 29 сентября 2021 года подсудимый увидел через окно квартиры на первом этаже на Молодёжной улице ранее незнакомых ему студенток 17, 18 и 20 лет. Убедившись, что они одни и легли спать, Лазарев около половины второго часа ночи проник в комнату с ножом.

    Расправу пытался скрыть поджогом. Потерпевшие получили многочисленные ножевые ранения, одна из них в это время была жива и попыталась сбежать. Мужчина догнал её и убил. Тело девушки позже нашли на улице.

    Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступлений Лазарев был полностью вменяем.

    Во время расследования была установлена его причастность ещё к одному изнасилованию: 15 августа пострадала жительница Гая, которую фигурант предложил подвезти.

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