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Обвиняемый в убийстве трех девушек в Оренбуржье признался еще в одном изнасиловании

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Александр Лазарев, обвиняемый в изнасиловании и убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области, заявил, что незадолго до этого совершил еще одно преступление. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК РФ в интервью, опубликованном на сайте ведомства 9 ноября.

«Параллельно в ходе расследования мы установили еще одно покушение: изнасилование было им совершено. Он же освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое просто было латентным — потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять. Во всяком случае, в последних своих показаниях [обвиняемый] сообщал, что был не против ее убить, но просто не сложились обстоятельства», — сказал Анненков (цитата по ТАСС).

По его словам, Лазарев познакомился с девушками в ночь убийства, он жил рядом и увидел их на улице. Анненков уточнил, что, несмотря на поджог квартиры, где было совершено преступление, следователям удалось найти достаточное количество улик. Кроме того, в лесополосе недалеко от убийства нашли одежду обвиняемого, испачканную кровью.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили мёртвыми двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Позднее стало известно, что убитые студентки перед смертью могли быть изнасилованы.

Предполагаемый убийца, Александр Лазарев, был задержан в начале октября. Он попался на угоне ВАЗ-2110, принадлежащего молодому таксисту. Суд отправил обвиняемого под стражу до 30 ноября.

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Комментарии (2)

somn
Он что, многостаночник?
houspi
какая-то мутная история. пока он одну насиловал, две другие тихонько сидели и смотрели?
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