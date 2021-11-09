Обвиняемый в убийстве трех девушек в Оренбуржье признался еще в одном изнасиловании

Александр Лазарев, обвиняемый в изнасиловании и убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области, заявил, что незадолго до этого совершил еще одно преступление. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК РФ в интервью, опубликованном на сайте ведомства 9 ноября.



«Параллельно в ходе расследования мы установили еще одно покушение: изнасилование было им совершено. Он же освободился в июле текущего года и уже в августе совершил еще одно изнасилование, которое просто было латентным — потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять. Во всяком случае, в последних своих показаниях [обвиняемый] сообщал, что был не против ее убить, но просто не сложились обстоятельства», — сказал Анненков (цитата по ТАСС).

