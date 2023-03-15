Бастрыкин заинтересовался делом о смерти ребёнка блогера-сыроеда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после смерти грудного ребёнка в Сочи. Об этом 15 марта сообщается в телеграм-канале информационного центра СК.

Как накануне писала «Фонтанка», смерть мальчика в сочинской детской больнице констатировали 8 марта. Выяснилось, что ребёнок родился без помощи медиков и зарегистрирован не был. В последнюю перед смертью неделю малыш якобы отказывался от еды и с трудом дышал, однако родители к врачам не обращались. 8 марта пара всё же решила привезти мальчика в больницу, однако помочь грудничку уже не смогли – реаниматолог развёл руками и зафиксировал смерть.