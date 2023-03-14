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    Длительный отказ от пищи и ухудшение здоровья. В СК рассказали о смерти ребенка петербургского блогера в Сочи

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    В Сочи расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом 14 марта рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

    Семья проживает в Лазаревском районе. По данным следствия, еще 8 марта родители доставили ребенка в больницу в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния его здоровья. Однако малыш скончался до приезда в больницу.

    Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

    «Фонтанка» писала, что, по нашим данным, отец ребенка — известный блогер из Петербурга, продвигающий идеи сыроедения и праноедения (питание солнцем и воздухом). Он арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Мать малыша сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.

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