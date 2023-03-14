Длительный отказ от пищи и ухудшение здоровья. В СК рассказали о смерти ребенка петербургского блогера в Сочи

В Сочи расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу ( ч. 1 ст. 109 УК РФ ). Об этом 14 марта рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.



Семья проживает в Лазаревском районе. По данным следствия, еще 8 марта родители доставили ребенка в больницу в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния его здоровья. Однако малыш скончался до приезда в больницу.



Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

