Длительный отказ от пищи и ухудшение здоровья. В СК рассказали о смерти ребенка петербургского блогера в Сочи

В Сочи расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу (
Семья проживает в Лазаревском районе. По данным следствия, еще 8 марта родители доставили ребенка в больницу в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния его здоровья. Однако малыш скончался до приезда в больницу.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.
«Фонтанка» писала, что, по нашим данным, отец ребенка — известный блогер из Петербурга, продвигающий идеи сыроедения и праноедения (питание солнцем и воздухом). Он арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Мать малыша сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.