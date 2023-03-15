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    Песков: Путин подаст декларацию о доходах в марте

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    Президент РФ Владимир Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, их публикация необязательна. Об этом, как передаёт ТАСС 15 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин в этом году публиковать свою декларацию.

    «Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал Песков.

    Ему также задали вопрос, есть ли у чиновников Кремля единая позиция по поводу публикации деклараций. Он ответил, что нет.

    «Нет, но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — пояснил он.

    В конце декабря Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции. Из документа также следовало, что военнослужащие — участники СВО и чиновники, командированные в новые регионы РФ, освобождены не только от публикации, но и от предоставления сведений о доходах и расходах.

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    Декларации о доходахКремльПутинПесков
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