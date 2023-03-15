Песков: Путин подаст декларацию о доходах в марте

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, их публикация необязательна. Об этом, как передаёт ТАСС 15 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин в этом году публиковать свою декларацию.



«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал Песков.



Ему также задали вопрос, есть ли у чиновников Кремля единая позиция по поводу публикации деклараций. Он ответил, что нет.



«Нет, но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — пояснил он.

