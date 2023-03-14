Почти убийство в московском метро. Трое мужчин разделят 31 год в колонии за избиение пассажира, защищавшего девушку

Измайловский районный суд Москвы вынес приговор шумной компании, устроившей побоище в метро в ответ на замечание. Отбывать наказание фигурантам предстоит в колонии строгого режима.

О решении 14 марта сообщает Генеральная прокуратура. Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова в зависимости от роли каждого признали виновными в покушении на убийство, угрозе убийством, а также в оскорблении и угрозе насилия в отношении представителя власти.

Троица учинила расправу над 25-летним пассажиром в поезде на Арбатско-Покровской линии столичного метро 4 октября 2021 года. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как пинают уже лежащего молодого человека. Вагон в крови, слышны крики, других пассажиров отгоняют матом.



Пострадавший Роман Ковалёв позднее рассказал, что заступился за девушку, которая попросила трёх мужчин вести себя менее вызывающе. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить ему 2 миллиона рублей.

Суд установил, что совершить убийство Ханмагомедову, Мусалаеву и Залибекову помешала реакция женщины, вызвавшей полицию по связи с машинистом.

Через два дня после случившегося подозреваемых арестовали. Все трое из Дагестана, младшему 21 год, старшему на тот момент было 26 лет. Биография небезупречна, но в колонии никто из них не бывал.

