Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалева, который был избит выходцами с Кавказа в метро, когда заступился за девушку.
«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. <…> Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей», – говорится на странице Собянина в Instagram.
По словам мэра, сейчас парню уже лучше, но ему предстоит операция.
Ранее инцидент с избиением москвича в метро прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о подонках, хулиганах, и неважно, какой они национальности».