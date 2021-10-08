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Москвич, избитый в метро выходцами с Кавказа, получит 2 млн рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалева, который был избит выходцами с Кавказа в метро, когда заступился за девушку.

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. <…> Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей», – говорится на странице Собянина в Instagram.

По словам мэра, сейчас парню уже лучше, но ему предстоит операция.

Ранее инцидент с избиением москвича в метро прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о подонках, хулиганах, и неважно, какой они национальности».

4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись жестокого избиения появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу виднелась кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30 статьи и второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (2)

chip1
Поручил метрополитену выплатить 2 млн. руб побитому герою, метрополитен эти деньги впишет в текущие расходы и по итогам года откорректируют стоимость проезда в сторону удорожания.
Sadava
Диаспора занесла?
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