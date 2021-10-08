Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалева, который был избит выходцами с Кавказа в метро, когда заступился за девушку.

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. <…> Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей», – говорится на странице Собянина в Instagram.



По словам мэра, сейчас парню уже лучше, но ему предстоит операция.

