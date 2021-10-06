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Троица, избившая пассажира в московском метро, отправилась в СИЗО. Полиция показала задержание драчунов

Появилось видео задержания мужчин, избивших пассажира в московском метро

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В Москве суд заключил под стражу трех мужчин, обвиняемых в нанесении побоев пассажиру метро. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» злоумышленники из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира. Он попал в больницу.

Предполагаемых преступников в возрасте 21, 22 и 26 лет удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря. Видеозапись того, как троица оказалась в руках полиции, опубликовал телеканал 360tv.

360tv

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 4 октября. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за того, что трое мужчин, уроженцев Дагестана, очень громко разговаривали в вагоне, матерились и вели себя вызывающе. А когда одна из пассажирок сделала им замечание, то они начали ее оскорблять. Молодой человек вступился за девушку, за что и получил удар.

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Комментарии (8)

265115851
Как мило - "драчунов".
муматор
где же диаспора? Что за такое у них на родине делают?
Kezevo
Национальный даговский обычай втроем на одного... Это они могут
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