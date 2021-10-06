В Москве суд заключил под стражу трех мужчин, обвиняемых в нанесении побоев пассажиру метро. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



По версии следствия, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» злоумышленники из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира. Он попал в больницу.



Предполагаемых преступников в возрасте 21, 22 и 26 лет удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря. Видеозапись того, как троица оказалась в руках полиции, опубликовал телеканал 360tv.

