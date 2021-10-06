В Москве трое мужчин избили пассажира в вагоне метро

Видео жестокого избиения мужчины неизвестными ранее появилось в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что уже лежащего пострадавшего били ногами, пол был запачкан кровью. В это же время еще один угрожал другим пассажирам и требовал, чтобы они отошли. Когда поезд прибыл на станцию, агрессоры убежали. Их нашли при помощи камер наблюдения.

Полиция задержала троих мужчин, которые избили пассажира в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимира Васенина.

Как пишет Baza, инцидент произошел вечером 4 октября. По данным издания, злоумышленниками оказались уроженцы Дагестана, при задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции.



По версии пострадавшего, конфликт начался из-за того, что трое мужчин очень громко разговаривали в вагоне, матерились и вели себя вызывающе. А когда одна из пассажирок сделала им замечание, то они начали ее оскорблять. Молодой человек вступился за девушку, за что и получил удар. Сейчас парень в больнице, у него сломан нос и кости лица.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас все трое находятся в полиции.