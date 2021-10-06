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В Москве трое мужчин избили пассажира в вагоне метро

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Полиция задержала троих мужчин, которые избили пассажира в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом 6 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимира Васенина.

Видео жестокого избиения мужчины неизвестными ранее появилось в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что уже лежащего пострадавшего били ногами, пол был запачкан кровью. В это же время еще один угрожал другим пассажирам и требовал, чтобы они отошли. Когда поезд прибыл на станцию, агрессоры убежали. Их нашли при помощи камер наблюдения.

Как пишет Baza, инцидент произошел вечером 4 октября. По данным издания, злоумышленниками оказались уроженцы Дагестана, при задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции.

По версии пострадавшего, конфликт начался из-за того, что трое мужчин очень громко разговаривали в вагоне, матерились и вели себя вызывающе. А когда одна из пассажирок сделала им замечание, то они начали ее оскорблять. Молодой человек вступился за девушку, за что и получил удар. Сейчас парень в больнице, у него сломан нос и кости лица.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас все трое находятся в полиции.

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Комментарии (33)

266323959
А что, в этом вагоне больше не было мужчин? Остальные смотрели, как три зверя избивают их соотечественника и тряслись, что бы их не тронули? А потом они будут кричать, что они великий народ.
266323956
Люди, не пишите ерунду, ВВ тут ни при чём и, национальность, скорее всего, тоже. НО. Многие правильно высказываются о том, что не должно быть НИКАКИХ отмазок для этих обезьян. А, если человек ведёт себя как обезьяна, его должны посадить в клетку согласно УК РФ.
Antuan Rokanten
Когда этих гуманоидов пожизненно изолируют? Это же не люди! Это дикари! Их место в клетке. Долго это будет продолжаться? Здесь чистое покушение на убийство. А пострадавшему парню - уважение. Если бы все такие у нас были, то эти существа свои головы бы не смели поднимать на улицах русских городов.
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