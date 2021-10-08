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«Неважно, какой они национальности». Песков высказался о кавказцах, избивших москвича в метро

Песков прокомментировал избиение жителя Москвы в метро

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал избиение москвича в метро уроженцами Дагестана. Он отметил, что их национальность неважна.

«Речь идёт о подонках, хулиганах, и неважно, какой они национальности. Отрадно, что были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие. Давайте не будем предвосхищать судебные решения — это не наша компетенция. Но что речь идёт о подонках — это однозначно», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись жестокого избиения появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу виднелась кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30 статьи и второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (4)

житель города П.
Ну, объединились то они по национальному признаку. И напали на лицо другой национальности. Так что подозреваю что в этом случае национальность важна.
Paul3390
Если большинство подобных наглых выходок совершается представителями определённых национальностей - наверно она, национальность, таки важна, не? А все эти толерастные мантры говорящая голова может оставить при себе - он-то по нашим улицам не ходит и в метро не ездит..
NAFTALIN 2000-2036
бастрыкин поручил наградить пескова, который высказался по этому инфоповоду
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