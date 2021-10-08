«Неважно, какой они национальности». Песков высказался о кавказцах, избивших москвича в метро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал избиение москвича в метро уроженцами Дагестана. Он отметил, что их национальность неважна.
«Речь идёт о подонках, хулиганах, и неважно, какой они национальности. Отрадно, что были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие. Давайте не будем предвосхищать судебные решения — это не наша компетенция. Но что речь идёт о подонках — это однозначно», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.