Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалёва медалью «Доблесть и отвага». Мужчина был избит уроженцами Дагестана в вагоне московского метро.
«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», — говорится на сайте СКР.
Жестокое избиение в метро переквалифицируют с «хулиганства» на «покушение на убийство».
Бастрыкин поручил наградить мужчину, которого в московском метро избили выходцы с Кавказа
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалёва медалью «Доблесть и отвага». Мужчина был избит уроженцами Дагестана в вагоне московского метро.