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Бастрыкин поручил наградить мужчину, которого в московском метро избили выходцы с Кавказа

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 октября поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалёва медалью «Доблесть и отвага». Мужчина был избит уроженцами Дагестана в вагоне московского метро.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», — говорится на сайте СКР.

Жестокое избиение в метро переквалифицируют с «хулиганства» на «покушение на убийство».

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Комментарии (11)

monch
Неплохо, Александр Иванович!
bluxer
Вот кто главный тамада в РФ теперь. Крепко схватил эстафетную палочку, выпавшую из рук Онищенко.
Гоша Куц
Надо понимать, что под словами "покушение на убийство" стоит квалификация по ст.ст. 30, 105 УК РФ? а так как группой и из хулиганских побуждений, то похоже часть 2 будет... Вот так за драку теперь можно лет 15-18 строгача, а то и особого схлопатать
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