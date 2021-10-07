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Жестокое избиение пассажира в московском метро сделают покушением на убийство. Так распорядился Бастрыкин

Избиение пассажира в московском метро переквалифицируют с «хулиганства» на «покушение на убийство»

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) после появления сообщений о жестоком избиении пассажира в московском метро. Об этом вечером накануне, 6 октября, сообщили в центральном аппарате СКР.

Ранее по данному факту было возбуждено дело о хулиганстве, однако имеющаяся в распоряжении следственных органов видеозапись произошедшего свидетельствует о «циничных и жестоких действиях нападавших», поэтому и было принято такое решение, отметили в СК.

«Фонтанка» писала, что инцидент в московском метро произошёл вечером 4 октября. По данным СМИ, злоумышленниками оказались уроженцы Дагестана, которые ногами избили пассажира в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. При этом при задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции.

В настоящий момент трое нападавших задержаны и отправлены в СИЗО, потерпевший в тяжёлом состоянии находится в больнице.

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Комментарии (10)

michailPotapov
Ну бить по голове ногами со всей дури ежу ясно.
Лет на 10 пусть отдыхают кауказцы
HomerMP
На тех кадрах которые были распространены в СМИ я покушения на убийство не вижу.
260569221
Даа?? Бастрыкин???
А где он был, когда убили Листьева??
Политковскую????
Список можно продолжать
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