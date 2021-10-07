Жестокое избиение пассажира в московском метро сделают покушением на убийство. Так распорядился Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) после появления сообщений о жестоком избиении пассажира в московском метро. Об этом вечером накануне, 6 октября, сообщили в центральном аппарате СКР.



Ранее по данному факту было возбуждено дело о хулиганстве, однако имеющаяся в распоряжении следственных органов видеозапись произошедшего свидетельствует о «циничных и жестоких действиях нападавших», поэтому и было принято такое решение, отметили в СК.

