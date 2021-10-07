Жестокое избиение пассажира в московском метро сделают покушением на убийство. Так распорядился Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым возбудить уголовное дело
Ранее по данному факту было возбуждено дело о хулиганстве, однако имеющаяся в распоряжении следственных органов видеозапись произошедшего свидетельствует о «циничных и жестоких действиях нападавших», поэтому и было принято такое решение, отметили в СК.
«Фонтанка» писала, что инцидент в московском метро произошёл вечером 4 октября. По данным СМИ, злоумышленниками оказались уроженцы Дагестана, которые ногами избили пассажира в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. При этом при задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции.
В настоящий момент трое нападавших задержаны и отправлены в СИЗО, потерпевший в тяжёлом состоянии находится в больнице.