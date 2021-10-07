«Конфликт возник случайно». Только один из арестованных по делу об избиении в московском метро признал свою вину

По словам Кима, лишь один из трех причастных к драке — Магомедали Ханмагомедов — признает, что наносил удары Роману Ковалеву.

Один из мужчин — Ибрагим Мусалаев — пожаловался, что в камере не работают батареи, из-за чего он чувствует холод. Кроме того, ему тяжело переносить одиночество. Об условиях содержания предполагаемых злоумышленников 7 октября сообщил телеканал RT , ссылаясь на посетившего изолятор члена ОНК Москвы Константина Кима.

Трое уроженцев Дагестана, арестованных по делу об избиении пассажира в вагоне московского метро, заявили, что конфликт возник случайно. На данный момент они находятся в СИЗО-7.

«Убить не хотел, признаю, что дрались (с Ковалевым) один на один», — привел Ким слова арестованного. Мужчина утверждает, что в СМИ опубликовали неполную видеозапись случившегося.

Между тем Ибрагим Мусалаев настаивает, что сам он Ковалева не бил — только оттаскивал. Он также добавил, что раскаивается и готов возместить потерпевшему ущерб.

Третий арестованный отметил, что признает вину только частично. Себя он упрекает в том, что не остановил драку.

Все трое ранее были судимы, однако не оказывались в местах лишения свободы.

«По словам Залибекова, он был осуждён за кражу, но приговорён к штрафу в шесть тысяч рублей, Ханмагомедов за кражу получил, с его слов, условный срок, а Мусалаев заявил, что его дело о нанесении телесных повреждений закончилось примирением сторон, и в СИЗО они якобы оказались впервые и с трудом привыкают к обстановке», — добавил КИМ.

Ранее «Фонтанка» писала, что 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили пассажира. По словам пострадавшего, ссора вспыхнула после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели отреагировали на это оскорблениями. Молодой человек заступился за нее, за что его побили.