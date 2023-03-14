Военнослужащий в самоволке расстрелял пассажирский автобус в Пскове

Псковскому военнослужащему, устроившему самовольный вояж на фоне мобилизации, разрешили не возвращаться на плац. Суд отправил его в колонию.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, подсудимого приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. Кроме преступления против военной службы, он отметился уголовным хулиганством.
«Установлено, что мужчина без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы», — ретранслирует пресс-служба решение Псковского гарнизонного военсуда.
Согласно картотеке, приговор 10 марта слушал Даниил Сорокин. Судя по вменяемой ему
Статьей о хулиганстве 21-летний военный обеспечил себя