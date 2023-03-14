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    Военнослужащий в самоволке расстрелял пассажирский автобус в Пскове

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    Псковскому военнослужащему, устроившему самовольный вояж на фоне мобилизации, разрешили не возвращаться на плац. Суд отправил его в колонию.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, подсудимого приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. Кроме преступления против военной службы, он отметился уголовным хулиганством.

    «Установлено, что мужчина без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы», — ретранслирует пресс-служба решение Псковского гарнизонного военсуда.

    Согласно картотеке, приговор 10 марта слушал Даниил Сорокин. Судя по вменяемой ему 4-й и 5-й части статьи 337 УК, его «каникулы» продолжались более месяца.

    Статьей о хулиганстве 21-летний военный обеспечил себя 29 октября прошлого года. Из материалов следует, что около девяти часов вечера в компании со знакомыми на Крестовском шоссе он трижды выстрелил из пневматического макарова по автобусу с пассажирами. Людям повезло, стеклам нет.

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    Комментарии 1

    Гость14 Мар 2023 в 12:58
    хитрый план
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