В перечень параллельного импорта добавили более 10 автобрендов

Минпромторг включил в перечень параллельного импорта больше 10 автомобильных брендов. Соответствующее письмо ведомство направило в адрес ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сообщает 13 марта ТАСС.



По схеме параллельного импорта в Россию планируется привозить Citroen, Renault, Peugeot, Opel, Ford, Dacia, Isuzu, Mazda, Genesis, Hyundai и Kia. В ассоциации отмечают, что необходимый приказ появится в ближайшее время.

Пока же вакуум, образовавшийся на российском авторынке после ухода западных марок, активно заполняют машины из Китая. «Фонтанка» разобралась в многообразии пока не очень знакомых названий китайских авто. О том, какие машины поставляют китайские производители, читайте здесь.