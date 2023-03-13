В перечень параллельного импорта добавили более 10 автобрендов

Минпромторг включил в перечень параллельного импорта больше 10 автомобильных брендов. Соответствующее письмо ведомство направило в адрес ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сообщает 13 марта ТАСС.
По схеме параллельного импорта в Россию планируется привозить Citroen, Renault, Peugeot, Opel, Ford, Dacia, Isuzu, Mazda, Genesis, Hyundai и Kia. В ассоциации отмечают, что необходимый приказ появится в ближайшее время.
Пока же вакуум, образовавшийся на российском авторынке после ухода западных марок, активно заполняют машины из Китая. «Фонтанка» разобралась в многообразии пока не очень знакомых названий китайских авто. О том, какие машины поставляют китайские производители, читайте здесь.
Отметим, что 13 марта также стало известно о включении в перечень параллельного импорта товаров IKEA, Logitech, Nintendo, Lancome, Giorgio Armani, Shell Helix и ряда других известных марок. Ожидается, что продукция IKEA появится в России к началу июня, а парфюмерию привезут к середине лета.