Товары IKEA разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту

Минпромторг расширил список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. В него вошли товары IKEA, Logitech, Nintendo, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kerastase, бытовая техника Zanussi, Wahl, бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren. Об этом 13 марта пишут «Известия».



В Минпромторге поясняют, что внесённые в список изменения — точечные. В него добавлены некоторые ушедшие бренды и исключены те, которые возобновили поставки. В будущем перечень может вырасти. «Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей», — говорится в публикации.

