Товары IKEA разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту

Минпромторг расширил список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. В него вошли товары IKEA, Logitech, Nintendo, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kerastase, бытовая техника Zanussi, Wahl, бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar, Bauer Kompressoren. Об этом 13 марта пишут «Известия».
В Минпромторге поясняют, что внесённые в список изменения — точечные. В него добавлены некоторые ушедшие бренды и исключены те, которые возобновили поставки. В будущем перечень может вырасти. «Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей», — говорится в публикации.
По оценке источников издания, товары IKEA, игрушки и техника появятся в продаже в России в конце мая — начале июня, а одежда и парфюмерия из списка — в середине лета.
IKEA с 2000 года открыла 26 магазинов в 13 регионах России, а в 2022 году остановила продажи. Покупатели нашлись для всех трёх фабрик «ИКЕА Индастри», расположенных в России, в том числе в Ленинградской области. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».